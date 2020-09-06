إنقاذ أول مصاب بـ"انشطار الأورطى" بتقنية TEVAR بأسيوط الجامعي

تمكن فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة أسيوط، اليوم، من إنقاذ حياة مريض مصاب بـ"انشطار في الشريان الأورطى"، يبلغ من العمر 60 سنة، نتيجة تعرضه لحادث سيارة، وهي الحالة الأولى من نوعها يجري استقبالها بالمستشفى.

وأعلن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المصاب تم نقله من محافظة قنا إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجرى التعامل معه سريعاً، وعلاجه باستخدام تقنية الدعامات المغطاة TEVAR التي تنفرد بها مستشفيات أسيوط الجامعية.

وأكد أن هذه الحالة تعد أول حالة من نوعها تحت مظلة علاج الطوارئ ومنظومة الشراء الموحد للطوارئ، مشيراً إلى أنها الحالة الأولى على مستوى المستشفيات الجامعية بالصعيد، والثانية لفريق قسم جراحة الأوعية الدموية على مستوى محافظات الصعيد بوجه عام.

وأوضح الدكتور عثمان محمود، مدرس جراحة الأوعية الدموية، رئيس الفريق الطبي، أنه بعد تشخيص الحالة من قبل فريق جراحة القلب والصدر بجامعة قنا، تم التواصل مع الفريق الطبي بجامعة أسيوط، وتم الترتيب سريعاً لنقل الحالة، وتجهيز مكان بالعناية المركزة.

وأضاف أنه بعد استقبال الحالة بمستشفى أسيوط الجامعي، تم مناظرته جيداً، وعمل الأشاعات المقطعية لتحديد نوع ومقاسات الدعامات المغطاة، والعمل على إيقاف النزيف، لافتاً إلى أن العملية تمت تحت مخدر نصفي، والمريض بصحة جيدة، وتم خروجه من العناية المركزة إلى القسم الداخلي لاستكمال العلاج.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام أبو العيون، مدرس جراحة الأوعية الدموية، أحد أعضاء الفريق الطبي المسئول عن العملية، أن مستشفى أسيوط الجامعي يمتلك إمكانيات طبية رائدة، وبنية تحتية متميزة، وفرق طبية على مستوى متقدم من الكفاءة، مؤهل للتعامل مع أصعب الحالات، بدءاً من تشخيص الحالة، وحتى خروجها من غرفة العمليات في وقت قياسي.