بالأرقام.. مساجد مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في البناء والصيانة

أكدت وزارة الأوقاف، أن عميلة بناء وصيانة المساجد تشهد انجازا لم يسبق له مثيل، وأنه في ست سنوات ما تم بناؤه من مساجد جديدة في مصرنا العزيزة ربما لم يبن في أي دولة أخرى على الإطلاق.

ونوضح بالأرقام عدد المساجد التي بنيت والتي سيتم افتتاحها في مصر خلال الفترة الماضية:

- 314 مسجدًا تفتتحها وزارة الأوقاف خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

- 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية تفتتحهم الوزارة الجمعة المقبلة

- 14 مسجدا افتتحتهم الوزارة الجمعة الماضية بمحافظتي الأسكندرية وجنوب سيناء

- 1200 مسجد جديد تم بناءهم خلال السنوات الأخيرة

- 3600 مسجد قامت وزارة الأوقاف بإحلالهم وإعادة بنائهم أو صيانتهم بشكل شبه كامل خلال السبع سنوات الأخيرة.

خريطة اعمار المساجد في مصر خلال ٦ سنوات

- 399 مسجد تم اعادة احلاله وتجديده خلال العام المالي 2013/2014 ، بتكلفة 317 مليون جنيها.

- 288 مسجد تم اعادة احلاله وتجديده خلال العام المالي 2014/2015 ، بتكلفة 294 مليون جنيها.

- 649 مسجد تم اعادة احلاله وتجديده خلال العام المالي 2015/2016، بتكلفة 432 مليون جنيها.

- 424 مسجد تم اعادة احلاله وتجديده العام المالي 2016/2017، بتكلفة 361 مليون جنيها.

- 605 مسجد تم اعادة احلاله وتجديده العام المالي 2017/2018 ، بتكلفة 376 مليون جنيها.

- 550 مسجد تم اعادة احلاله وتجديده العام المالي 2018/2019 ، بتكلفة 454 مليون جنيها.

- 687 مسجد تم اعادة احلاله وتجديده العام المالي 2019/2020 ، بتكلفة 796 مليون جنيها.

- 3 مليار جنيه هي قيمة بناء وترميم وصيانة المساجد خلال 7 سنوات