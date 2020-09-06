أمطار خفيفة على مدينة سانت كاترين

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، لأمطار خفيفة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وقال المهندس خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد تساقط أمطار خفيفة ومتقطعة، وجرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالمدينة لرفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات جوية.

وأكد نائب رئيس المدينة، أنه جرى تطهير مخرات السيول، وتهيئة جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف ومولدات الكهرباء، تحسبًا لحدوث سيول.

وأضاف أنه جرى التأكيد على بالوعات الصرف الصحي، استعداد لصرف مياه الأمطار في حالة تزايدها، موضحًا أن جميع الطرق مفتوحة، والأنشطة السياحية تجري بشكل طبيعي حتى الأن.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، توقعت ارتفاعًا في درجات الحرارة على جنوب سيناء، وتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.