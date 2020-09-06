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"الأوقاف" تطلق حملة لنظافة وتعقيم المساجد

كتب:

عبد الوهاب عيسي
06:23 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
تعقيم مسجد

تعقيم مسجد

تطلق وزارة الأوقاف حملة توعوية وعملية واسعة، بقيادة جميع وكلاء الوزارة، لنظافة وتعقيم المساجد، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة المسجد، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الحضور الصلاة به.

وأكدت الوزارة، أنه إذا كان الحفاظ على النظافة مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا ، فإن الأمر في بيوت الله أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، حيث أمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، فقال: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، وامتدح المتطهرين من عمار المساجد فقال سبحانه: "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ".

 

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