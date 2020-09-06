"الرقص المسرحي" تقدم "الخادمتان" على المسرح المكشوف الأربعاء

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث تحت إشراف مديرها الفني وليد عوني، عرض الخادمتان، من تصميم وإخراج سالي أحمد، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 9 سبتمبر على المسرح المكشوف.

العرض معالجة لمسرحية تحمل نفس الاسم للكاتب الفرنسي جان جينيه، ويتناول قضايا إنسانية مهمة تستند لمجموعة من المثل العليا والقيم النبيلة، وبينها العدل، الحق، الخير، السلام، احترام الآخر والمساواة، ويؤكد أنّ غيابها يتسبب في ظهور تأثيرات سلبية على المجتمع.

ويشير العرض للصراعات والأزمات والظروف غير الطبيعية التي مر بها العالم خلال العام الحالي 2020، وينتهي لإثبات القدرة البشرية على مواصلة معزوفة الحياة عن طريق السعي والمحاولات المتكررة.

يذكر أنّ عرض الخادمتان قدم لأول مرة عام 2010 بمهرجان الرقص المعاصر المصري تحت اسم (مش حلم)، وحصل على جائزة العرض الأول، وجرى تقديمه بنفس الاسم في العام الماضي بمهرجان الرقص المعاصر بالجزائر.