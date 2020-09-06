مقترح بترشيح زوجة "منسي" لانتخابات النواب.. ومنار: يشرفني لو تم تكليفي

كشفت مصادر حزبية لـ"الوطن" أن منار سليم، أرملة البطل الشهيد أحمد منسي، من الأسماء المرشحة للدفع بها على مقاعد المرأة بالقائمة الوطنية "من أجل مصر"، لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، ضمن مرشحي القائمة في الدائرة الثالثة بقطاع شرق الدلتا.

وأكدت المصادر أن المفاوضات تجري لتشكيل القوائم الأربعة وتجري المفاوضات بشكل مكثف خلال الفترة الحالية بين الأحزاب لاختيار مرشحي القوائم والتي يشترط أن يكون 25% من مقاعدها للسيدات وفق الدستور والقانون.

أرملة الشهيد "منسي": شرف لي إذا تم تكليفي من الدولة

من جانبها، قالت "منار"، أرملة الشهيد "منسي" لـ"الوطن" إنها ستكون سعيدة بتمثيل بلدها تحت قبة البرلمان، وأضافت: "شرف وفخر كبير بالنسبة لي أن أمثل بلدي وأنا تحت أمرهم، ولكن في حالة تكليفي من الدولة فقط، لأني لن أترشح رغبة مني، ولن أخوض الانتخابات إلا إذا تم تكليفي".

وأكدت "منار" أنها لم يكن لديها أي نية للترشح لمجلس النواب، موضحة أنها ليس لديها علاقة بالعمل الحزبي، وتابعت: "سيكون شرف لي الترشح والدخول للبرلمان حال تكليفي من الدولة، أما غير ذلك فأنا أريد أن يدعو الناس لي ولأولادي، وهذا يكفيني".

وقسّم قانون تقسيم الدوائر الجديد جمهورية مصر العربية بواقع 4 قوائم مقسمة إلى 4 قطاعات جغرافية وهي الدائرة الأولى: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والدائرة الثانية قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والدائرة الثالثة تضم قطاع شرق الدلتا، والدائرة الرابعة تضم قطاع غرب الدلتا.