مرسيدس: إطلاق الموديل الجديد من فئة S بداية 2021 بتحسينات وأنظمة ذكية

أعلنت الشركة الألمانية "مرسيدس بنز" الرائدة في صناعة السيارات الفارهة، عن إطلاق سيارة الفئة S الجديدة مع بداية العام القادم 2021، بتحسينات شاملة على الأنظمة الإلكترونية الذكية، ومعدلات الاستهلاك قوة الأداء، حيث يتميز الموديل الجديد بالراحة في المساحة الداخلية والتصميم الانسيابي العصري .

وخلال السطور التالية ترصد "الوطن" أهم مواصفات السيارة الجديدة، والتي منها :

-تعمل السيارة بنظام الدفع الهجين، وتعتمد على محرك بنزين وديزل يعطي قوة قدرها 210 كيلووات/286 حصان و320 كيلووات/435 حصان.

-تستهل السيارة من الوقود متوسط 6.6 لتر لقطع مسافة 100كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س.

-تعتمد السيارة الجديدة على نظام الملتيميديا MBUX، وقمرة رقمية ثلاثية الأبعاد، وشاشة Head-up ضخمة، ومساعد تنبؤي يتعرف عن طريق اتجاه رؤية قائد السيارة وحركته على المرآة، التي يرغب في ضبطها وتنشيط المفتاح المعني.

-تتمتع السيارة بأنظمة راحة وأمان جديدة، منها 10 برامج تدليك ونظام صوتي فائق، مع العديد من الأنظمة المساعدة، التي تحقق خطوات متقدمة نحو القيادة الآلية.