مدرسة مطروح التجريبية للغات الأفضل بالجمهورية للعام الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليومن عن حصول مدرسة مطروح التجريبية المتميزة للغات، على المركز الأول كأفضل مدرسة على مستوى الجمهورية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتم إعلان فوز مدرسة مطروح بالمركز الأول، في حفل مؤسسة "التعليم أولاً"، لإعلان نتائج مسابقة "مدارس مصر 2020"، والتي تم تنظيمها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور حسام بدراوي، مدير مشروع برنامج "التعليم أولاً".

وأهدى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الدكتور سمير النيلي، جائزة المركز الأول لمدرسة مطروح التجريبية المتميزة للغات، كأفضل مدرسة علي مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالي، إلى محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب.

وأكد "النيلى" دعم محافظ مطروح للارتقاء بالعملية التعليمية، وفي عهده حصلت مطروح على المراكز الأولى في عدة مسابقات تعليمية على مستوى الجمهورية، في العديد من المجالات، من بينها أفضل قراءة باللغة العربية الفصحى، والإذاعة المدرسية، والكاريكاتير الصحفي، والكشافة للمرحلة الإعدادية، وغيرها من المراكز المتقدمة، بالإضافة إلى حصول 14 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة.

وقال مجدي منشاوي، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، إن مدرسة مطروح التجريبية المتميزة للغات حصلت على المركز الأول كأفضل مدرسة على مستوى الجمهورية للعام الثاني، نتيجة الدعم منقطع النظير من محافظ مطروح، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

ومن جانبها، وجهت سحر عبدالموجود، مديرة مدرسة مطروح التجريبية المتميزة للغات الشكر لمحافظ مطروح ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة المدارس الرسمية للغات.