عاجل.. الحكومة: نعمل على مبادرة تحقق حلم اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحة أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل إحدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر.

وأضافت "جامع"، في تقرير رفعته للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، لما توفره من وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا العمل على تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئًا.

ونوهت بأن "المبادرة" تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة في مصر مؤخراً.

وأشارت إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً ومادياً، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.