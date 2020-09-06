"أبلكيشن الداخلية" يربك تجار المحمول: مش قادرين على ثمنه

شهد شارع عبد العزيز ومناطق المرج والزيتون ارتباكًا كبيرًا في حركة البيع والشراء لمحال المحمول والصيانة، بعدما شنت الجهات الرقابية حملات لضبط المحال التي تقوم بيبع الهواتف دون التطبيق الذي أصدرته وزارة الداخلية لأجهزة المحمول، إضافة إلى بيع الخطوط بدون عقد رسمي للمستهلك.

وقال حمد النبراوي، عضو شعبة المحمول بغرفة القاهرة، إن الجهات الرقابية قامت بمداهمة المحال التى لم تطبق "الأبلكشن" الجديد، شملت العديد من محال المحمول الزيرو والمستعمل، موضحًا أن هذا التطبيق أطلقته وزارة الداخلية خلال أيام لتجار المحمول نظير مقابل مادي تراوح ما بين 700 و900 جنيه للتطبيق.

ويهدف التطبيق إلى تتبع سير سرقة المحمول، ومواجهة البضائع المهربة بالأسواق.

ويلزم التطبيق الجديد التجار بدفع 700 و900 جنيه نظير التطبيق، وتتفاوت القيمة من منطقة لأخرى.

كما يطالب المشتري بإظهار بطاقة البيانات الشخصية، على أن يُمنع غير الحاملين لبطاقات شخصية من عمليات شراء المحمول.

وقال "النبراوي" لـ" الوطن"، إن المحال عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة يديرها مجموعة شباب برؤوس أمول صغيرة، وقرار الإغلاق أو المصادرة أو الحبس لعدم تطبيق "الأبلكشن" يؤدي إلى خسائر للتاجر.

ودعا "النبراوي" الجهات الرقابية إلى تطبيق "الأبلكشن" الجديد على تجار المحمول المستعمل، وأصحاب الصيانة، واستثناء المحمول الجديد.

في السياق ذاته، كشف مصدر مطلع، أن حركة البيع والشراء شبه متوقفة، نتيجة إلزام المحال بعدم بيع أي محمول لمن هم دون 16عامًا، وهي الفئة الأكثر استهلاكًا للمحمول، مشيرًا إلى أن إظهار بطاقة البيانات للمشتري أدت إلى رفض المشتري إظهارها، وبالتالي عدم الشراء.