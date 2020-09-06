ضبط بدال تمويني يحجب السلع لبيعها في السوق السوداء بالقناطر

تمكنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط بدال تمويني لقيامه بالتلاعب فى السلع التموينية، وحجبها عن المواطنين، بغرض بيعها في السوق السوداء بناحية القناطر الخيرية.

وردت معلومات سرية للعقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، تفيد قيام بدال تمويني يُدعى "ص. ع. م."، 58 سنة، في القناطر الخيرية، يقوم بالتصرف في الحصص التموينية المنصرفة له من قبل الدولة، بغرض التصرف فيها بالسوق السوداء، تم الإعداد لحملة تموينية، أسفرت عن ضبط المتهم.

وبالفحص بلغ ما تم حصره من مبالغ حصل عليها المتهم من بيع السلع التموينية حوالي 3300 جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي السياق، ضبطت حملة تموينية المدعو "أ. ش. أ."، 27 سنة، بقال، لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة، بغرض بيعها في السوق السوداء، حيث تم ضبط 1500 كيلو سكر تمويني، و204 زجاجات زيت طعام، و 60 كيلو أرز تمويني، و225 كيلو مكرونة، بما يعادل مبلغ 22 ألف جنيه.

كما تم ضبط مخزن بدون ترخيص في مدينة الخصوص، لتخزين الكمامات الطبية، ملك "س. م. ع."، 40 سنة، حيث تم ضبط 70 طن قماش، و200 كرتونة "أستك" خاص بالكمامات، و400 لفة سلك.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام في قليوب، ملك "أ. ع. أ."، 36 سنة، عُثر بداخله على 4 أطنان زيت، تبين أنه غير صالح للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابات المختصة للتحقيق.