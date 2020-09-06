عاجل.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة في مواجهات مع الشرطة بالدقهلية

لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مركز دكرنس بالدقهلية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين والعناصر التى تقوم بالإتجار فى المواد المخدرة.

وحددت الشرطة مكان اختباء العنصرين داخل شقة أحدهما بدكرنس، والسابق اتهام أحدهما فى 7 قضايا مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل، وسابق اتهام الآخر في 3 قضايا "ضرب، مخدرات، سلاح"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "سرقة، ضرب".

وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية، وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على بندقية آلية، و2 طبنجة، و66 طلقة مختلفة الأعيرة، و4 خزينة متنوعة، وبتفتيش الشقة عُثر على 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، ومبلغ مالى،و 8 هواتف محمولة، 10خطوط هواتف محمولة.