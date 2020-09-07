في ذكراه.. قصة "تيطس" رسول المسيح إلى جزيرة كريت باليونان

يحتفل الأقباط في صلواتهم بالكنائس، اليوم الإثنين، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة القديس تيطس الرسول.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الإثنين، 2 نسىء لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّه في مثل هذا اليوم توفي القديس تيطس الرسول.

ويذكر السنكسار، أن هذا القديس وُلِدَ في جزيرة كريت وهو ابن أخت واليها، وتعلَّم اللغة اليونانية وآدابها وكان وديعاً شفوقاً كثير الرحمة ولما انتشرت أخبار المسيح في بلاد فلسطين اهتم والي كريت بتلك الأخبار فأرسل "تيطس" إلى فلسطين ليأتيه بالحقيقة.

ويضيف السنكسار، أن المسيح التقى في فلسطين بـ"تيطس" واختاره ضمن السبعين رسولا، وبعد صعود المسيح إلى السماء، صحب "تيطس" القديس بولس في رحلاته التبشيرية، وأخيراً أقامه أسقفاً على كريت فبشر أهلها بالمسيحية وبنى فيها كنيسة، ورسم فيها قسوساً وشمامسة.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.