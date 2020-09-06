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الحاجة بخيتة عن لقائها بالرئيس: "قعدني جنبه وكان هيغمى عليا"

كتب:

شريف سليمان
08:21 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
الحاجة بخيتة

الحاجة بخيتة

قالت الحاجة بخيتة، السيدة التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها يوم الجمعة الماضي، إنها قبل أن تلتقي الرئيس طلب منها المستشفى الذي تتلقى العلاج فيه أن تعود إلى زيارتها في نهاية الشهر لصرف الدواء.

وأضافت بخيتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أنها قابلت الرئيس السيسي بعد هذه الواقعة: "خفت منه عشان الحكومة والعربيات، لكن لما اتكلمت معاه حبيته، وقبلها أخدوني بالعافية، وقعدني جنبه، كان هيغمى عليّ".

وتابعت: "ابني مريض بالسرطان، والرئيس أمر بتوفير علاجي وعلاج ولدي، الرئيس قلبي وحبيبي وكفاية إنه عالج ابني".

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