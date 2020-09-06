"القباج": سنقدم 10 آلاف بطانية و184 طن مواد غذائية مساعدات للسودان

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يجري دراسة الوضع في السودان لتقديم المساعدات اللازمة، على غرار ما حدث في الأزمة اللبنانية، مشيرةً إلى أن مصر ستقدم 184 طن أغذية في المرحلة الأولى، من أرز ودقيق وسكر وغيرها، وخيم للإغاثة و10 آلاف بطانية وأدوات تعقيم.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أن الوزارة ستنسق مع منظمات المجتمع المدني، "يتعاون معنا أكثر من 8 جمعيات أهلية على رأسهم مؤسسة مصر الخير ورسالة وبنك الطعام والهلال الأحمر المصري، والرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للسودان".

وتابعت أن وزارة الصحة ستقدم فرقًا طبية، كما ستقدم القوات المسلحة أدوية وعلاجات: "سنرسل المساعدات ما بين اليوم وغدًا، وبدأنا شحنها على الطائرات، ونتعاون بشكل مستمر مع اللجان هناك لمعرفة كل ما هو جديد".

وأردفت أن الوزارة تنسق مع الأزهر الشريف والهلال الأحمر المصري، لإرسال دعم مادي طبقًا للبيانات الواردة، ولكن ما سيرسل الآن هو المواد الجاهزة لغياب حركة الشراء في السودان، خلال هذه الأيام بسبب أزمة السيول.