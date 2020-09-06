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محمود مسلم

تجديد الثقة في طه كرسوع أمينا عاما لمجلس الدولة 

كتب:

محمد عيسى
10:56 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
مجلس الدولة

مجلس الدولة

اعتمد المجلس الخاص - أعلى سلطة مالية وإدارية - بمجلس الدولة ، الحركة العامة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021، وكشفت الحركة عن تجديد الثقة في المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة.

ويتم العمل بالتشكيلات الجديدة الواردة بالحركة القضائية لجميع فروع مجلس الدولة في أكتوبر المقبل، وسيتم إعداد الحركة الداخلية والتي تنظم الاختصاصات وتحدد الأعمال في سبتمبر الجاري، مع منح فرصة للأعضاء الراغبين في تقديم تظلمات على أماكنهم الجديدة، ويتم الفصل فيها والإعلان عنها قبل بداية العام الجديد. 

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