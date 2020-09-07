بورصة الدواجن اليوم الأثنين 7-9-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية بعد أن شهدت انخفاضات متتالية، جعلتها الأقل في الأسعار خلال العام 2020 الجاري، وفقًا لما أعلنته الغرف التجارية في القاهرة.

وقد انخفضت الأسعار بعيد عيد الأضحى بسبب تراجع الطلب على اللحوم البيضاء واكتفاء المواطنين باللحوم الحمراء، مما أدي إلى انخفاض أسعار الدواجن بكافة أسعارها حوالي 40% منذ بداية العام.

وأثر انخفاض أسعار بورصة الدواجن سلبًا على صغار المنتجين نظرًا لارتفاع سعر التكلفة، في مقابل انخفاض أسعار البيع.

أسعار بورصة الدواجن

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية ليتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء، ما بين 19 إلى 20 جنيها للكيلو، وتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 14 و15 جنيها، وفقَا لتصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالقاهرة.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين6.25 جنيهات إلى 8.25 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 2.8 جنيه والكتكوت البلدي نحو 1.4 جنيه.

استقرت أسعار البيض في البورصة، وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح ما بين 26 و28 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح ما بين 35 لـ 37 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 10.5 و12 جنيها.

وجاءت أسعار الدواجن المصنعة او المجمدة والأجزاء جاءت كالتالي، سعر صدور دجاج 45 جنيها، سعر أوراك دجاج25 جنيها، سعردبوس دجاج 21 جنيها، سعر شيش طاووك 43 جنيها، سعر اجنحه دجاج 14 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وفي جولة لجريدة "الوطن" على بعض محلات بيع الدواجن، وجد أن هناك ارتفاع طفيف في الأسعار بسبب اقبال المواطنين على الشراء جاءت الأسعار كالآتي..

وصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، فقد سجلت 31 جنيهًا للكيلو مقابل27 جنيها، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 37 جنيهًا مقابل 35 الأسبوع الماضي، والبلدي حوالي 45 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 47 جنيهًا، والأرنب 42 جنيهًا للكيلة.

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 19 إلى 21 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا الأسبوع الماضي ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 60 إلى 63 جنيهًا مقابل 55 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 25 جنيهًا مقابل 22 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 29 جنيهًا مقابل 25 للكيلو، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 19.5 مقابل 18 جنيهًا للكيلو.

إنتاج مصر المحلي من الدواجن

وتتنح مصر على المستوى المحلي شهريًا 170 ألف طن من الدواجن البيضاء والطيور الأخرى مثل الحمام والبط والديك الرومى 170 ألف طن شهرياً، فيما يبلغ الاستهلاك المحلى 150 ألف طن من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

وتنتج مصر 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.