تفاصيل "معركة الشقة" بين الأمن ومسلحين بالدقهلية "بينهم قاتل وهارب من 40 سنة"

من داخل شقة فى مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، أدار عنصر إجرامى شديدة الخطورة معركة دموية مع قوات الشرطة ، أثناء اختبائه مع زميله بالشقة هربا ملاحقة الشرطة.

واستمر تبادل إطلاق الرصاص بين المتهمين والشرطة لما يزيد عن نصف ساعة، حتى لقيا مصرعهيما. وكشفت التحريات أن القتيلين عنصران إجراميان شديدا الخطورة ومتهمين فى جرائم قتل وخطف وسرقة بالإكراه ومخدرات.

كان المتهمان قد تمكنا من الاختفاء عن أعين الشرطة لفترة طويلة، فى الوقت الذى كشفت التحريات فى جرائم مخدرات وسلاح وضرب وفرض سيطرة حتى اعتقدت الأجهزة الأمنية أنهما هربا خارج المحافظة، لكن وصلت أمس معلومة لقطاع الأمن تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، فتم إعداد مأمورية مكبرة لضبط المتهمين.

وحددت الشرطة مكان اختباء العنصرين داخل شقة أحدهما بدكرنس، وكشفت التحريات اتهام أحدهما فى 7 قضايا مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل، وسابق اتهام الآخر في 3 قضايا "ضرب ومخدرات، سلاح"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "سرقة، ضرب".

وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية، وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على بندقية آلية، و2 طبنجة، و66 طلقة مختلفة الأعيرة، و4 خزينة متنوعة، وبتفتيش الشقة عُثر على 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، ومبلغ مالى،و 8 هواتف محمولة، 10خطوط هواتف محمولة. تم التحفظ على المضبوطات وتحريز الاسلحة المضبوطة ونقل جثث المتهمين لمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة التى صرحت بتسليم الجثث لذويهما والتصريح بدفنهما.

وصباح أمس لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بأسيوط، مصرعه والسابق إتهامه فى 13 قضية متنوعة، ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية من بينهم حكمين بالسجن المؤبد، وذلك بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وتوصلت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام إلى تحديد محل اختباء المطلوب والسابق إتهامه فى قضايا قتل عمد، وشروع فى قتل، ومقاومة سلطات، وإطلاق أعيرة نارية، وحريق عمد، وسلاح بدون ترخيص، بإحدى مناطق الزراعات في مركز الفتح.