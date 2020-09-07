بدء تصويت المصريين بالخارج في إعادة الشيوخ.. تعرف على أول 10 دول

انطلقت عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين في العديد من دول العالم، في تمام 9 صباحا بالتوقيت المحلي لتلك الدول، والتي بدأت بنيوزلندا ثم أستراليا واليابان والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام وماليزيا وميانمار وتايلاند والهند، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وفقا لفروق التوقيت العالمي.

وبدأت عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين بالخارج، منذ الساعات الأولى صباح أمس الأحد، والتي تستمر على مدار يومي 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ المصريين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة في الفترة التي حددتها الهيئة من 25 حتى 31 يوليو الماضي، هم من يحق لهم التصويت خلال جولة الإعادة عبر البريد السريع.