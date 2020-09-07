عاجل.. انخفاض أسعار خام غرب تكساس الأمريكي لـ39.18 دولار

انخفضت أسعار النفط خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.48% ليسجل أقل سعر منذ الأسبوع الماضي، ليصل إلى 39.18 دولار للبرميل.

وانخفض سعر البرميل اليوم بما يقدر بنحو دولارين، مقارنة بسعر الأسبوع الماضي.

ويأتي الانخفاض تأثرا بتقرير صادر أفاد بتراجع الطلب الأمريكي علي البنزين والمنتجات البترولية.

ويأتي الانخفاض بعد تحقيق سوق النفط ارتفاعا في أسعاره خلال الأسبوع الماضي، بعد أن شهد تراجع لعدة شهور منذ انتشار فيروس كورونا وانخفاض الطلب على منتجات الوقود نظرا لإغلاق الدول وفرض الحجر الصحي في عدد كبير من الدول، ما تسبب في ركود الأسواق.