صور.. فارسكور تستعد لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء وحيد رضوان، تجهيز المقرات واللجان الانتخابية، استعدادا لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر 2020.

وقامت الوحدة المحلية بأعمال تطهير وتعقيم بمحيط وداخل جميع المقرات واللجان الانتخابية، وشنّت حملات نظافة في كافة المناطق والطرق المؤدية إلى اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة داخل اللجان، وإعداد التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية.

ويجري حاليا تكثيف الإنارة الداخلية لجميع المقرات والمحيط الخارجى لها، وتوفير كشافات ومولدات كهربائية احتياطية للظروف الطارئة، وتزويد المقرات بكراسي متحركة، لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكلف اللواء وحيد رضوان رؤساء الوحدات القروية برفع درجة الاستعدادات القصوى من أجل ظهور العملية الانتخابية بالمظهر الحضاري المطلوب.