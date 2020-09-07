تركيب 6 آلاف عداد مياه مسبقة الدفع في أخميم وسوهاج

أعلن اللواء المهندس محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، الانتهاء من تركيب 6060 عداد مياه مسبقة الدفع بمركزي سوهاج وأخميم وذلك فى اطار خطة الشركة لإحلال وتجديد العدادات المعطلة بعدادات جديدة مسبقة الدفع.

وأكد رئيس مياه سوهاج أن الشركة تسعى من خلال هذا الإجراء محاسبة العميل على الاستهلاك الفعلي وفق التعريفة المقررة، وكذلك لعدم تراكم المديونات والمتأخرات على العملاء.