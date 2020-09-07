التموين تصدر قرار بإنشاء "لجنة تسوية المستحقات الدائنة والمدينة للمخابز"

أصدرت وزارة التموين قرار رقم 129 لسنة 2020، الذى نص على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 118 لسن 2020 الأتى:

"مع عدم الاخلال بأحكا القرار رقم 32 لسنة 2018، تشكل فى كل مديرية تموين لجنة تسمى "لجنة تسوية المستحقات الدائنة والمدينة للمخابز" برئاسة مديرية التموين أو من ينيبه وعضوية قانونى وفنى ومالى من المديرية وممثل عن شركات المطاحن التابع لها المخبز البلدى وعضوية عضو عن المخبر الذى تتم التسوية بشأنه.

ونشر القرار فى الوقائع المصرية.