ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية في الدقهلية

ألقت مباحث الدقهلية القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية، لارتكابهم 7 وقائع سرقة من هذا النوع.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بعدما أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بقيام 4 عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص في سرقة الدراجات النارية.

وأكدت تحريات فريق البحث، أن التشكيل العصابي يسرق الدراجات النارية عن طريق توصيل الأسلاك بدائرة التشغيل في المركبة، ومارس نشاطه الإجرامي في دوائر أقسام ومراكز شرطة أول وثان المنصورة، وجمصة، وطلخا في الدقهلية، ومركز سوهاج بمحافظة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب 7 وقائع سرقة دراجات نارية، وأرشدوا عن أماكن الدراجات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.