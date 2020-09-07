ضبط عاطل وسيدتان استولوا على 9 مليون جنيه من المواطنين

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى بعض الأنشطه التجارية نظير أرباح مالية .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة وتسمين المواشى مقابل أرباح والحصول من عدد (3 أشخاص) على مبالغ مالية مختلفة بجملة مبلغ حوالى (2,200,000 جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .

كما تم ضبط ( ربة منزل ، مقيمة بمحافظة الغربية) لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية مقابل أرباح والحصول من عدد (7 أشخاص) على مبالغ مالية مختلفة بجملة مبلغ حوالى (7,000,000 جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) لقيامها بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعمة توفير عقود عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكنت من الإستيلاء على مبلغ حوالى (21) ألف دولار أمريكى من (3 أشخاص) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل لهم بها وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .