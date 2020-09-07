الخميس.. انطلاق ثاني فعاليات "المؤلف مصري" بعرض "خارج المجموع"

تنطلق ثاني فعاليات ملتقى مبادرة "المؤلف مصري" بالعرض المسرحي "خارج المجموع"، في الثامنة من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

وينظم الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تقدمه فرقة مسرح الإسكندرية، التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار.

والعرض المسرحي من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية برئاسة المخرج محمد مرسي، ويعيش جمهور الإسكندرية لمدة 45 دقيقة مع عرض واقعي، يتناول مشكلة التنمر والحكم على الآخر داخل المجتمع، وأثر ذلك على الآخر حتى لو كان على سبيل المزاح.

مسرحية "خارج المجموع" البطولة للفنانين" إسلام عوض، محمد الكوتي، سارة فؤاد، إسلام وسوف، أحمد عبد الجواد، محمد فاروق"، ديكور رشا غطاس، موسيقى محمد شحاتة، مساعد مخرج خلود محمد، ومخرج منفذ إبراهيم أحمد، تأليف وإخراج أحمد عبدالجواد.