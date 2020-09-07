مصدر: الجهات المختصة تحقق مع صلاح دياب في الاتهامات الموجهة ضده

قال مصدر أمني إن رجل الأعمال صلاح دياب يخضع حالياً للتحقيق أمام الجهات المختصة فى البلاغ المقدم ضده لمباحث الأموال العامة والمتهم فيه بالاستيلاء على أرض مسجد أبوالخير التابع لوزارة الأوقاف.

وأوضح المصدر أن مباحث الأموال العامة بالمديرية أجرت تحرياتها وأثبتت تواطؤ صلاح دياب كمالك لشركة لابوار مع المسؤولين عن شركة قناة السويس للأثاث شركة مساهمة مصرية والتابعة لبنك قناة السويس "بنك حكومي" في شراء مصنع كوين للأثاث بأقل من قيمته الشرائية، ما يعد إهداراً للمال العام.

كما أثبتت استيلاء دياب على قطعة أرض مخصصة لمسجد بعد شرائها من شركة قناة السويس بعقد ابتدائي رغم عدم بيع مالكها الأصلي لها والتعدي على مسجد باستقطاع جزء من المسطح الأرضي المخصص له بمساحة 500 متر، وبناء مبنى كامل التشطيب عليه، والتعدي بالبناء على شارع تخطيطي منفعة عامه بمسطح 3000 م٢ وبناء مبنى خرساني مكون من طابق واحد عليه وإجراء مخالفات بالمباني المقامة بالمصنع كما هو موضح تفصيليا بخطاب الحي.

وقدرت الغرامات على تلك المخالفات بمبلغ 10 ملايين جنيه، وفقا لمواد القانون 119 لسنه 2008 واستئناف أعمال سور من الطوب الخرساني بطول 60 مترا مخالفا للقانون 119 لسنة 2008، والذي سبق إيقافه بقرار رقم 426 لسنة 2019. والتهرب من استكمال الضريبة العقارية عن مصنع لابوار وعدم تسديد المبلغ حتى تاريخه وعدم إخطار الضرائب العقارية عن مجمل الأراضي المقامة عليها المصنع للتهرب من تسديد الضرائب العقارية عليها، وتشكيل لجنة من حي البساتين ومأمورية البساتين للضرائب العقارية، وإدارة أوقاف البساتين، التى أثبتت وجود تلك المخالفات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.