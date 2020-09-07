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محمود مسلم

مطار القاهرة يستقبل 1974 مسافرا اليوم

كتب:

أيمن حمزة
02:16 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل 1974 مسافر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل 1974 مسافر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، 23 رحلة طيران دولية نقلت نحو 1974 راكبا من عدة وجهات أوروبية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، عن أنّ صالات الوصول استقبلت 23 رحلة قادمة من عدة وجهات، بينها، فرانكفورت، روما، فيينا، إسطنبول، أثينا، أديس أبابا، الشارقة، أبوظبي، دبي، جدة، الرياض، أبها، الدمام، ينبع، الخرطوم، القصيم، البحرين، بيروت، عدن، بغداد.

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