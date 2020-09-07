آخر فرصة للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة اليوم

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، باب التقدم والالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان" وفروعها الثلاثة عبر الموقع الإلكتروني للتقدم للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

واعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت الماضي، مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، حتى منتصف مساء اليوم.

ويأتي ذلك تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ونظرا للإقبال المتزايد والشديد على نظام التقدم الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة، ولإتاحة الفرصة لاستكمال متطلبات التقدم بناء على كثرة الطلبات التي وردت.

وتقرر أن تبدأ اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الإنجليزية) في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.