وزير الأوقاف يتفقد تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين ويشكر العاملين

أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز.

وأضاف خلال تفقده لعملية التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم، وأخص بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لجهودهم المتميزة في العمل بالمشروع وحرصهم على تقديم أفضل ما في وسعهم لخروجه على هذا المستوى شديد التميز.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا التناغم بين عدد كبير من مؤسسات الدولة قد أسهم في تعظيم قيمة المشروع، حيث لا يوجد أي فاقد على الإطلاق، فكل جزء من الأضحية يتم الانتفاع به وتحويله إلى قيمة مضافة وتحويل هذه القيمة إلى لحوم لصالح الأسر الأولى بالرعاية.