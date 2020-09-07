مصر تستضيف ورشة العمل الاقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تستضيف مصر ورشة العمل الاقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC لاقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والتى تنظمها سكرتارية الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO والمنظمة الاقليمية لوقاية النباتات للشرق الأدنى وشمال أفريقيا NEPPO والتى تضم خبراء من دول الاقليم المختلفة والمختصين بمجالات الحجر الزراعى والصحة النباتية .

وقام الدكتور / أحمد العطار - رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى بالقاء الكلمة الافتتاحية لورشة العمل الاقليمية بالنيابة عن معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية / السيد القصير .

هذا ويشارك الدكتور أحمد العطار على مدار أربعة أيام فى ورشة العمل والتى سيتم من خلالها مراجعة المعايير الدولية للصحة النباتية والتى لها الدور الرئيسى فى الوقاية من الافات خلال حركة التجارة الدولية ، وتشارك مصر من خلال الادارة المركزية للحجر الزراعى بفاعلية بورشة العمل وذلك للحفاظ على القطر المصرى من دخول اية افات جديدة مع تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج.

وقام ممثلو الدول المختلفة ومنظمة الزراعة والأغذية بشكر جمهورية مصر العربية على استضافة ورشة العمل مع التأكيد على دور الحجر الزراعى ومصر الريادى والهام فى كل المحافل المحلية والدولية ،كما تم اختيار الدكتور / أحمد العطار – رئيساً للجلسات الخاصة بورشة العمل .

جدير بالذكر أن الحجر الزراعي المصري هو يمثل المنظمة الوطنيه لوقاية النباتات بجمهورية مصر العربية في الاتفاقيه الدوليه لوقاية النباتات بمنظمة الاغذية والزراعه بالامم المتحده