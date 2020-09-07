4088 مسافرا يغادرون القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم، 32 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج وعلى متنها 4088 راكبا، من جنسيات مختلفة.

وطبق العاملون بمطار القاهرة الدولي، الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين والعاملين بصالات السفر والوصول.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، عن أنّ صالات السفر شهدت مغادرة 32 رحلة دولية في طريقها لعدة وجهات بالخارج منها لندن، باريس، كوبنهاجن، فرنكفورت، فيينا، روما، اسطنبول، اثينا، ميلان، أديس أبابا، بيروت، الدمام، الشارقة، أبو ظبي، جدة، الرياض، أبها، البحرين، مسقط، الخرطوم، سيئون، عدن.