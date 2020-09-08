حظك اليوم الثلاثاء 8-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج لـ12 برجا، ولكل برج صفاته وأسراره وفق عالم الفلك، وتقدم "الوطن" خدمة يومية هي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاهتمام بأعمالك وبأمور مالية أو تجارية، فقط اعتن بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تجعلك أكثر ميلا للاقتراب بلطف ممن تحب والوقت مناسب للإصلاح وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك مما يجعلك لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل جيدا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتحرك اليوم بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا تستبق المشاكل وامض بثقة ولا تعلن خططك وأخبارك كي يحالفك الحظ.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزلك الحادي عشر وقد تجمعك اليوم بالأصدقاء أو بزملاء العمل أفكار ونشاطات وأوقات ممتعة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك طاقة عاطفية ورغبة في التعبير عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مهنيا ورغم شعورك بالتشوش تميل لدراسة مشروع شخصي يهمك، فقط تأن في خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الجنس الآخر وفيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة الراحلة هدى سلطان، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك مرنا وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تقوم اليوم بنشاطات تجلب لك السعادة والمتعة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تدير شئونك بنجاح وتحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاقتراب ممن تحب، وقد تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خافية، فقط حافظ على الكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة كارمن سليمان، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع اليوم في قراراتك وانتبه لحقوقك واعتمد اللباقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا ترفض الحوار مع شريك حياتك وكن متفهما للاختلاف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزل العمل والصحة وقد يجعلك ذلك تبدو نشيطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك قدرة كبيرة على التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعبر اليوم عن أفكارك بموضوعية وتتألق نشاطا وحيوية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

عاطفيا: القمر في منزل الحب يساعدك على التعبير عن مشاعر إيجابية وقد تجمعك أوقات حلوة بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة هنا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. واليوم عليك ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب إثارة المواضيع الحساسة مع من تحب أو مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو لاعب الكرة رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وقد يساعدك ذلك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد يساعدك الفلك على الخوض في جدال الهدف منه التعاون والتكامل.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.