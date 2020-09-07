أمين "عمال مصر" يطالب 54 ألف عامل بالبريد بالمشاركة في الانتخابات

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد وهب الله، أهمية مشاركة العمال في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء "وهب الله"، اليوم الاثنين، بمقر "الاتحاد العام"، مع سعيد حسيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية للبريد، بحضور مدير مركز معلومات اتحاد عمال مصر عبدالوهاب خضر.

وجاء اللقاء لوضع خطة عمل لتوعية وحث عمال قطاع البريد والبالغ عددهم 54 ألف عامل، للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، وتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية للاستماع إلى العمال في قطاع البريد، وإجراء حوار مجتمعي معهم حول حقوقهم، وواجباتهم في ظل التحديات التي تواجه الوطن.

وأوضح سعيد حسيب، رئيس النقابة العامة، بدء النقابة في تجهيز دراسة شاملة حول النقابة العامة وأوضاعها التنظيمية ونبذة عن تاريخها، ومطالب عمالها وتقديمها إلى مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للاستعانة به في البيانات الرسمية التي تخص العامل في هذا القطاع.