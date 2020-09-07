القومي للمسرح والموسيقى ينعى عايدة كامل

نعى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الفنانة عايدة كامل التي رحلت صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 89 عاماً، بعد أزمة صحية.

وجاء في بيان صحفي للمركز: يتقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق بخالص العزاء الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، لوفاة والدته الفنانة القديرة عايدة كامل التي وافتها المنية صباح اليوم.

وتعرضت الفنانة الراحلة عايدة كامل لوعكة صحية مفاجئة منذ ثلاثة أسابيع ودخلت على إثرها المستشفى حتى وافتها المنية صباح اليوم.