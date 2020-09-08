حظك اليوم الثلاثاء 8-9-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل ينجز مهامه بنجاح، ويحب خوض التحدّيات والتصدّي لها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاهتمام بأعمالك وبأمور مالية أو تجارية، فقط اعتن بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تجعلك أكثر ميلا للاقتراب بلطف ممن تحب والوقت مناسب للإصلاح وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.