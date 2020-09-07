تحرير 50 مخالفة تموينية بالمنيا خلال حملات على المخابز والاسواق

حررت مديرية التموين بالمنيا، 50 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملة، اليوم، على المخابز البلدية والأسواق، لأحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الإرتقاء بالمجتمع.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس.

من جانبه أوضح محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 50 مخالفة تموينية، بينها 41 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تنوعت ما بين، (نقص وزن، وتصرف وتجميع)، و9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – سلع بدون ترخيص – ذبح خارج السلخانة -منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية).