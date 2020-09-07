تعقيم أجهزة المفرقعات والقطارات بالسكة الحديد والمترو لمواجهة كورونا

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم أجهزة الكشف عن المفرقعات بالمحطات، والقطارات، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، إضافة إلى تعقيم ماكينات الـ"TVM" الخاصة باستخراج تذاكر المترو آليًا، وتنظيف أرصفة المحطات، لتوفير كافة الحماية والأمن والسلامة لجموع الركاب المسافرين.

رسلان: 80% من ركاب القطارات ملتزمون بارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورونا

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم تعقيم جميع القطارات المتواجدة بالهيئة والعاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى، مشيرًا إلى أن الهيئة تنفذ يوميًا خططًا عديدة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات، لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رسلان، لـ"الوطن"، أن 80% من ركاب القطارات ملتزمون تمامًا بارتداء الكمامات الطبية، موضحًا أن هناك إجراءات أمنية مشددة على مداخل المحطات الرئيسية، ومنها محطة مصر برمسيس، للتأكيد على الركاب بارتداء الكمامات قبل استقلال القطارات، لمنع انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن الهيئة دائمًا ما تخاطب شرطة النقل والمواصلات بالمحطات لمنع دخول أي راكب للمحطات دون ارتداء الكمامات الطبية.

منير: لا يوجد أعطال بالقطارات.. و90% من الركاب ملتزمون بارتداء الكمامة

ومن جهته، أكد المهندس عصام منير، نائب رئيس شركة مترو الأنفاق للإدارة والتشغيل، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، ولا يوجد أي أعطال، موضحًا أن الشركة تنفذ يوميًا إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال "منير"، لـ"الوطن"، إن 90% من ركاب المترو ملتزمون تمامًا بارتداء الكمامات الطبية، مشيرًا إلى أن هناك تعقيم دورى لجميع المحطات وماكينات الـ"TVM" لاستخراج تذاكر المترو آليًا، وذلك لتعامل الكثير من المواطنين مع هذه الماكينات.