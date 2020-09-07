رئيس "إدارة المياه الجوفية" يُشدد على إنهاء مشروعات السدود بجنوب سيناء

تفقد الدكتور صلاح محمد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بسيناء والصحراء الشرقية، الأعمال الجاري تنفيذها في وادي "وردان ووادي غرندل" ضمن المرحلة الثانية لمشروع حماية مدينة رأس سدر من أخطار السيول.

وأثنى مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، خلال زيارته، اليوم، على جودة الأعمال المنفذة للبحيرات والحواجز الجاري تنفيذها، ووجّه إلى بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من الأعمال في مواعيدها المقررة.

وأكد أن "وادي وردان" تابع لقرية أبوصويرة بمدينة رأس سدر، وجارى إقامة سد بطول ١٨٠٠ متر، وارتفاع ١٠ أمتار، وبحيرة بعرض ٣٥٠ مترًا، وطول ١٠٠٠ متر، وعمق ٦ أمتار، و قناة بالمنطقة المحيطة بوادي الطيبة، فضلًا عن حفر بحيرة وحاجز بوادي غرندل طبقًا للمواصفات المتفق عليها، وجرى التنبيه على الشركة المنفذة للمشروع، بتنفيذ الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني للعملية، وإتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.