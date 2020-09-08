الحكومة تجمع نحو 100 مليار جنيه محليا خلال 5 أيام بأذون وسندات الخزانة

نجحت وزارة المالية في جمع ما يقرب من 100 مليار جنيه، خلال 5 أيام، من خلال التوسع في إصدار أدوات الدين الحكومية سواء أذون خزانة أو سندات خزانة بالعملة المحلية.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة المالية،أصدرت أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت نحو 80 مليار جنيه تنوعت بين أذون آجال 91 و182 و277 و356 يوما.

واقترضت المالية بـ 6.2 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يوما بمتوسط أسعار فائدة 13.3% بينما أصدرت أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 4.5 مليارات جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.48% في حين أصدرت أذون خزانة أجل 266 يوما بـ 18.9 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.42% وأخيرا أصدرت أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 16.5 مليار جنيه بمتوسط أسعار 13.55% .

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية

أما بالنسبة لسندات الخزانة أصدرت الوزارة اليوم الثلاثاء سندات خزانة أجل 10 و5 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار جنيه حيث أصدرت بقيمة 14.7 مليار جنيه سندات خزانة أجل 5 سنوات بمتوسط أسعار فائدة 14.60% بينما أصدرت سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة ملياري جنيه بمتوسط أسعار فائدة 14.42%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

الحكومة الحكومة تطرح سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه