الحكومة تعد خطة لتطوير "سوق السلاح": شارع عمره أكثر من 700 عام

كشف المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، خلال اجتماعه مساء اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح مشروع تطوير وإعادة إحياء شارع "سوق السلاح"، وذلك ضمن تحركات الدولة لتطوير "القاهرة الخديوية".

ويعود تاريخ "شارع سوق السلاح"، إلى ما يزيد على 700 عام في منطقة الدرب الأحمر بجنوب القاهرة، الذي يتميز بوجود العلامات المميزة، مثل قصر منجك السلحدار، ومسجد الجاي يوسف، وقبة الشيخ مسعود، وسبيل وكتاب رقية دودو، وحمام بشتاك.

وتأتي أبرز الملامح الرئيسية لتطوير الشارع كالآتي:

1- تشمل المقترحات تحويل الشارع لمسار للمشاة مع استخدام خامات طبيعية للأرضيات.

2- ترميم المباني المتهدمة التراثية والأثرية، وصيانتها، واستخدام المواد والخامات الأصلية في الترميم.

3- عمل بوابة كمدخل للمنطقة ليضفي عليها طابعا مميزا وسط المباني الخرسانية المحيطة.

4- توحيد واجهات المحال التجارية باستخدام الأبواب الخشبية.

5- توحيد أشكال اللافتات ووضعها فوق واجهات المحلات بارتفاع موحد.

6- استخدام الأعمدة الديكورية المناسبة للطابع العام للشارع.

7- استخدام اللافتات الإرشادية عند مداخل المباني ذات القيمة، ومداخل الأزقة طبقاً لدليل الإعلانات واللافتات.

8- إنشاء مركز للزوار لإعطاء فرصة أكبر للمترددين علي المكان من السياح والزائرين لمعرفة تاريخ الشارع والمباني به وتزويدهم بالمعلومات عنها.

9- يهدف المشروع لإذكاء الوعي القومي بالقيم التي يحملها المشروع كجزء من ذاكرة القاهرة التاريخية.

10- تحويل شارع سوق السلاح إلى منطقة مستدامة واستغلال الفراغات بها كمتنفس ومناطق جذب للمواطنين.