الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للحصول على شهادة بورد

أعلن العميد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، فتح باب التسجيل بأكاديمية الطبية العسكرية، للحصول على شهادة بورد الأكاديمية العسكرية المعتمدة من الكلية الملكية البريطانية وجامعة كارديف، في التخصصات المختلفة، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الضباط الأطباء بالقوات المسلحة وغيرهم، تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية:

1 - فتح باب التسجيل للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية المعتمدة من الكلية الملكية البريطانية في تخصصات:

- الجراحة العامة وتخصصاتها

- الباطنة العامة وتخصصاتها

- طب الأطفال وتخصصاته

- التخدير والرعاية المركزة الجراحية وعلاج الألم

- الرعاية المركزة

2 - فتح باب التسجيل للدفعة رقم 2 ، للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فى تخصصات:

- إدارة المستشفيات المهنية

- اقتصاديات الصحة

- إدارة الرعاية الصحية الإستراتيجية المهنية

على أن يتم فتح باب التسجيل وعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية بـ7 شارع إحسان عبدالقدوس، الخليفة المأمون، منشية البكري، في الفترة من (20- 30 سبتمبر 2020)، على أن تبدأ الدراسة خلال شهر نوفمبر 2020.