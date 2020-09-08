البنك الإسلامي يبحث التعاون مع منظمة الأمن الغذائي في عدة قطاعات

يعتزم البنك الإسلامي للتنمية، التعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار وتبادل المعارف والخبرات وسلاسل القيمة والزراعة، الفترة القادمة.

وبحث رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، في اجتماع افتراضي مع المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، يرلان بايدوليت، التعاون في مجال الأمن الغذائي والاستثمار وتبادل المعارف والخبرات وسلاسل القيمة والزراعة والشراكة مع المنظمات ذات الصلة.

وتعتبر مصر أحد الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بحكم عضويتها بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكانت قد شاركت ممثلة في وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عزالدين أبوستيت، في الدورة الثانية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في جدة، سبتمبر الماضي.

مباحثات "حجار"، تأتي بعد أسبوع من إجراء عدة لقاءات افتراضية، مع المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، سيدي ولد التاه، ناقشا خلاله العلاقةَ بين المؤسستين، وتمّ الاتفاق على تعزيز الاستثمار والصكوك والتعاون الفني وتبادل الخبرات والتمويل المشترك لفائدة البلدان الأعضاء، وأيضاًَ مع القنصل العام الألماني بجدة، هولجر زيجيلار، آفاق التعاون بين البنك والوكالة الألمانية للتعاون الفني في مجالات التمويل المشترك للمشاريع بالبلدان الأعضاء والمنح الدراسية والانضمام إلى صندوق العيش والمعيشة وتبادل الخبرات.