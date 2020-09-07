رئيس"الشرقية للدخان": زيادة أسعار السيجار تمت بعد دراسة تكاليف الإنتاج

كشف هاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، أن نسبة الزيادة في أسعار السيجار والدخان الشعر التي أعلنت عنها الشركة اليوم متوسطها 40% من قطاع السيجار والدخان الشعر.

وأضاف "أمان" لـ"الوطن" أن تلك الأصناف لا تزيد عن 1% من حجم إنتاج الشركة في الوقت الحالي مؤكدا أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على زيادة تلك النسبة.

وتابع أنه تمت ملاحظة زيادة الطلب على منتجات الشركة من السيجار والدخان الشعر مقارنة بالأصناف المنافسة لمنتجات الشركة بالأسواق المحلية.

وحول زيادة الأسعار قال "أمان": "نجري دراسات تسويقية تستهدف مراجعة الأسعار وتكاليف الإنتاج لكل منتج على حدة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وبناء على نتائج تلك الدراسات نقرر زيادة أو ثبات الأسعار لكل منتج".

وقررت الشركة الشرقية للدخان صباح اليوم زيادة أسعار بعض منتجاتها، وبحسب قرار الشركة الذي كشف عنه خطاب تم إرساله اليوم إلي إدارة الإفصاح بالبورصة فقد تم زيادة أسعار منتجات السيجار ودخان الشعر "السجائر اللف"، وهو القرار الذي دخل حيز النفاذ منذ أمس الأحد 6 سبتمبر.

ووفقا لخطاب الشركة فقد تراوحت الزيادات الأخيرة في أسعار السيجار و"الدخان الشعر" التي أعلنت عنها الشركة الشرقية للدخان.

وبحسب قائمة أسعار الشركة الشرقية، ارتفع نوع سيجار (ميزي توسكاتي 5 سيجار) من 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً بنسبة 60%، بينما ارتفع سيجار نوع (توسكاتي 5 سيجار) من 35 إلى 60 جنيهاً، في حين ارتفع سيجار (كورونا خوسيه بارطولو ديلوكس 25 سيجار) من 1000 جنيه إلى 1350 جنيهاً، وكذلك ارتفع سيجار نوعية (تشرشل تيوب 3 سيجار) من 150 جنيهاً إلى 210.