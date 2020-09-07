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محمود مسلم

حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالغردقة

كتب:

شاذلي عبدالراضي
08:41 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

شنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة اليوم، حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بحي شمال بمناطق الملاحة وشارع الشيخ محمود والسلام وخلف السلخانة بالاشتراك مع قسم شرطة ثان الغردقة وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة عن تنفيذ  قراري إزالة و17 حالة فورية وإزالة 610 أمتار للتعديات على أراضي أملاك الدولة في مدينة الغردقة.

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