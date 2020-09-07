الجيزة تنتهي من تجهيز استراحات المقار الانتخابية لمجلس الشيوخ

أنهت محافظة الجيزة تجهيز أماكن استراحات مقار الانتخاب لجولة الإعادة لمجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها غدا وبعد غد.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في اجتماعه اليوم مع قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أثناء العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه سيجري توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس ووضعها مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وقال "راشد"، إن دور المحافظة يقتصر على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والإلتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

وأشار إلى أنه أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة؛ للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزًا انتخابيًا بالمدارس ومراكز الشباب.