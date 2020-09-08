مواعيد اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الموقع الإلكتروني لـ"الجامعات الأهلية الجديدة"، الجروب المقترح والمواعيد لإجراء اختبارات القبول للجامعات الأهلية الثلاث، العلمين والجلالة والملك سلمان.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل الجدول المقترح لإجراء اختبارات القبول بالجامعات الأهلية.

الجدول المقترح لإجراء اختبارات القبول الإلكترونية للطلاب المتقدمين في الجامعات المصرية الاهلية

الأربعاء 09/09/2020

القطاع الطبي: من الساعة PM 2:00 إلى PM 8:00

قطاع الإنسانيات: من الساعة PM 8:00 إلى PM 9:00

الخميس 10/09/2020

القطاع الهندسي: من الساعة ِAM 10:00 إلى PM 1:00

قطاع العمارة: من الساعة ِ؛PM 2:00 إلى PM 4:00

قطاع العلوم: من الساعة ِPM 4:00 إلى PM 6:00

اللغة الإنجليزية: من الساعة ِPM 6:00 إلى PM 8:3.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أصدر قرارا بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة، "العلمين والجلالة والملك سلمان والمنصورة".

وأشارت المصادر إلى تكليف كل من الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية السابق، قائما بعمل رئيس جامعة المنصورة الأهلية، والدكتور عصام الكردي، قائما بعمل رئيس جامعة العلمين الأهلية، والدكتور أشرف سعد قائما بعمل رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، والدكتور أشرف حيدر، قائما بعمل رئيس جامعة الجلالة الأهلية.