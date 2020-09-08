"حنان" لم يمنعها شلل الأطفال من المشاركة في انتخابات الشيوخ

حرصت "حنان رمزي فرج الله"، ابنة مركز القوصية علي المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط، حيث تواجدت أمام مقر لجنتها الإنتخابية بلجنة الثانوية بنات رقم 391 قبل بدء فتح اللجنة الانتخابية، رغم معاناتها من شلل الأطفال.

وقالت "حنان": على جميع السيدات المشاركة الإيجابية في الانتخابات وجميع الاستحقاقات الانتخابية لاختيار من يمثلهن" وأوضحت أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع.

جدير أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة.