مقترح برلمانى بتخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى الطلاب في العام الدراسي

أكدت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن غالبية الأسر المصرية تنتظر اليوم، إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن الخطة الكاملة للعام الدراسى الجديد، والتى ستشهد إعلان أيام حضور الطلاب داخل المدارس، وفقا للسنوات الدراسية، وذلك فى ضوء استمرار جائحة فيروس كورونا.

وقالت "نصر" لـ"الوطن" إن هذة الخطة يجب أن تجيب على عدد من الأسئلة الحائرة فى أذهان أولياء الأمور، ومنها خطة الوزارة لصيانة وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب الجدد، وخاصة المدارس الحكومية والقومية والتى تشهد كثافة عددية داخل الفصول الدراسية، وكذلك توفير كافة إجراءات التعقيم داخل المدارس.

وأشارت إلى أنه فى ضوء تزايد الإصابات بفيروس كورونا من جديد، واحتمالية وجود موجه ثانية من المرض، يجب التنسيق بين كل من وزارتى التربية والتعليم والصحة بتخصيص عدد من الأطباء الزائرين، يقوم بمتابعة الحالة الصحية للطلاب، وبالأخص فى المرحلة الابتدائية أسبوعيا ،ولاسيما أن فترة حضانة فيروس كورونا تكون ما بين 2 إلى 14 يوما.

وشددت "نصر" على ضرورة تخصيص خط ساخن لوزارة التربية والتعليم لاستقبال أية شكاوى من الطلاب و أولياء الآمور خلال العام الدراسى الجديد، تتعلق بمخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وقالت: لا يجب الاكتفاء بمسألة الإعلان عن هذة الإجراءات من قبل الحكومة، دون المتابعة، وإلا سنواجه مشكلة كبيرة. وأضافت "نصر" أنه حال لجوء وزارة التربية والتعليم إلى تخصيص فترات صباحية ومسائية داخل المدارس لتخفيف الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية بالمدارس الحكومية، قد يستلزم زيادة عدد المدرسين، حتى ولو تم ذلك بموجب التعاقد مع بعض المدرسين بنظام الحصة .

ويعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، ملامح وآليات العام الدراسي الجديد المقرر بدءه 17 أكتوبر القادم ويستمر لمدة 33 أسبوعا، وكذلك الأطر الرئيسية الخاصة بمواعيد الحضور والانصراف، وأيام الغياب المقررة لكل مرحلة دراسية.

ويعلن الوزير، تفاصيل نُظم التعليم عن بعد والاعتماد على الـ"أون لاين" في الدراسة، وفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية الطلاب والمشاركين في المنظومة التعليمية من عدوى فيروس كورونا المستجد.