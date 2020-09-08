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فحص سيارة يشتبه في تفخيخها بمحيط لجنة رئيس الوزراء ووزير الاتصالات

كتب:

احمد عبداللطيف
11:09 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
جانب من فحص السيارة

جانب من فحص السيارة

فحص رجال المفرقعات في الحماية المدنية بالجيزة، سيارة ملاكي يشتبه في تفخيخها بمحيط مدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، والتي تشهد جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وتبين من خلال الفحص سلبية البلاغ.

وأوضحت مصادر أنّ السيارة تركها قائدها قبل 5 أيام أمام فيلا رقم 7 بالحي 11 دائرة قسم ثان الشيخ زايد.

يذكر أنّ اللجنة الانتخابية بمدرسة المصرية اليابانية، هي اللجنة التي يدلي فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بالاداء بأصواتهم.

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